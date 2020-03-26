Зеленский закрыл границу Украины для украинцев

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26.03.2020, 19:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закроет границы страны с 27 марта в том числе для оставшихся за рубежом украинцев.

«До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки. Две недели назад я призывал граждан срочно вернуться на Украину. Большинство, я им благодарен, сделали это самостоятельно. Других, более 80 тысяч украинцев, мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами. Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед сложным выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 миллионов граждан внутри страны», – сообщил Зеленский.

По его словам, о тех украинцах, которые не успеют вернуться в ближайшие дни, позаботятся украинские дипломатические представительства и общины, передает РИА «Новости».

В середине марта Зеленский уже заявлял, что у граждан страны есть три дня, чтобы вернуться на родину, после чего будет закрыто пассажирское авиасообщение.

Власти Украины ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Подписан указ президента о закрытии авиасообщения с другими странами. Позднее он поручил остановить на Украине работу метро, прекратить автобусное, авиа- и ж/д сообщение. По состоянию на утро четверга, в стране заражены 156 человек, еще пять человек скончались.



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