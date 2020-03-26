 

Тренер “Локомотива” Семин: мы должны победить коронавирус и доиграть этот сезон

26.03.2020, 19:40, Новости дня

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин, считает, что российские клубы должны доиграть сезон-2019/2020 в чемпионате страны.

"Мы, как и вся наша страна, должны бороться и победить этот вирус. И, к большому удовольствию болельщиков, доиграть чемпионат, – приводит слова Семина "Российская газета". – Но если этого не произойдет, и оставшиеся туры не будут проведены – мы ничего не сможем поделать. Такие решения точно будут приниматься не нами".

Из-за распространения коронавируса COVID-19 чемпионат РФ приостановлен до 10 апреля, однако пауза может быть продлена. https://www.vesti.ru/doc.html?id=3248850

В последнем матче перед незапланированным перерывом "Локомотив" на выезде обыграл "Ростов" (3:1). Железнодорожники с 41 очком занимают второе место в турнирной таблице и отстают от "Зенита" на девять очков.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 198 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 500 тысяч человек, из которых 22 тысячи скончались.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / От коронавируса в Италии умерли 463 человека

12.03 / Deutschlandfunk – запрет на въезд в США застал европейцев врасплох

05.02 / Мать рожденного с двумя головами ребенка подает жалобу на медиков

18.03 / Путин заявил о возможном переносе голосования по Конституции из-за коронавируса

26.02 / Какое молоко и в каком количестве наиболее опасно для женщин

13.02 / Хоккеисты Магнитки “всухую” проиграли в Нижнекамске

11.02 / Китайские автомобили начнут выпускать в США: их назовут Vantas

14.02 / Погода выходных: готовимся к весне

12.02 / В киевском метро весной появится 4G интернет

17.03 / Календарь: 17 марта – Состоялся единственный в СССР референдум о сохранении страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска