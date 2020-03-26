Белорусам, имеющих близких родственников в РФ, разрешат въезд в Россию
26.03.2020, 19:40, Новости дня
Граждане Белоруссии, имеющие в РФ близких родственников — россиян, смогут въезжать на территорию страны, несмотря на закрытые границы.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в посольстве Белоруссии в Москве.
В число близких родственников, которым можно приезжать, включены супруги, дети, родители.
Ранее РФ закрыла границу с Белоруссией из-за того, что Минск не принимал достаточных мер для борьбы с распространением коронавируса с территории третьих стран.
11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На сегодняшний момент в разных странах мира инфицированы почти 500 тысяч человек, выздоровели более 121 тысячи, скончались более 22 тысяч.
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