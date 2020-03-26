 

Белорусам, имеющих близких родственников в РФ, разрешат въезд в Россию

26.03.2020, 19:40, Новости дня

Граждане Белоруссии, имеющие в РФ близких родственников — россиян, смогут въезжать на территорию страны, несмотря на закрытые границы.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в посольстве Белоруссии в Москве.

В число близких родственников, которым можно приезжать, включены супруги, дети, родители.

Ранее РФ закрыла границу с Белоруссией из-за того, что Минск не принимал достаточных мер для борьбы с распространением коронавируса с территории третьих стран.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На сегодняшний момент в разных странах мира инфицированы почти 500 тысяч человек, выздоровели более 121 тысячи, скончались более 22 тысяч.



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