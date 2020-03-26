 

Факторы риска заражения COVID-19 среди онкологических пациентов

26.03.2020, 19:39, Новости дня

Ученые оценили, насколько высок риск заражения новым коронавирусом пациентов с онкологическими заболеваниями. Они рассказали, какие факторы увеличивают риск инфицирования раковых больных. Новое исследование опубликовано в JAMA Oncology.

Авторы исследования наблюдали за более чем 1500 раковыми пациентами, которые проходили лечение в больнице Уханьского Университета в Китае с 30 декабря 2019 года по 17 февраля 2020 года.

Из онкологических пациентов, за которыми наблюдали ученые, COVID-19 заболели 0,79%. Риск инфицирования у них был примерно в два раза выше, чем средний риск заражения в Ухане в тот период времени (0,37%). Чаще заражались пациенты старше 60 лет. Наиболее распространенным онкологическим диагнозом среди инфицированных был немелкоклеточный рак легкого (58,3%).

Менее половины пациентов (5 человек, 41,7%) проходили курс химиотерапии или радиотераипии, когда заразились. По состоянию на 10 марта половина пациентов (6 человек) выписалась, четверть (25%) погибла.  

Ученые указывают, что у онкологических пациентов риск заражения COVID-19 был выше, если они часто ходили в больницу. Они считают, что таким пациентам необходима максимальная изоляция. Врачам необходимо принять меры, чтобы раковые больные по возможности реже посещали больницы во время пандемии.



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