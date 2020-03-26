Мнение: Отскок американского рынка, США против Дурова и Трамп против сильного доллара

26.03.2020, 19:30, Разное

1. Меры по поддержке экономики, объявленные властями США, привели к невероятному подъёму оптимизма на американских биржах. В результате, рынок США (индекс Доу-Джонса) поднялся за день аж на 11,37% (рекорд с 1933 года, когда страна начала медленно выходить из Великой Депрессии:

https://www.wsj.com/articles/global-stock-markets-dow-update-3-24-2020-11585012632

Таким образом, «финансовая атомная бомба» – пакет по стимулированию экономики стоимостью в триллионы долларов – бабахнула довольно удачно. Во всяком случае, начало впечатляющее.

И тем не менее, пока ситуация остаётся довольно грустной. За предыдущие две недели американские биржи обвалились на всю величину роста, достигнутого за президентство Дональда Трампа. Отыграть этот обвал будет тяжело: рост биржевых индексов во время эпидемии будет выглядеть так нелепо, что навряд ли многие инвесторы его поддержат.

2. В России на днях перевели на новую работу главу Роскомнадзора, который так и не смог полностью заблокировать Телеграм. Однако наибольшая угроза для Павла Дурова и его детища исходит вовсе не из России, а из США:

https://lenta.ru/news/2020/03/25/gram/

США отнимут у Павла Дурова более миллиарда долларов

Суд южного округа Нью-Йорка поддержал позицию комиссии по ценным бумагам США (SEC) в споре с Telegram, в ходе которого ведомство требовало признать криптовалюту Gram ценной бумагой. Решение пока не окончательное, но позиция судьи Кевина Кастела оставляет компании Павла Дурова мало шансов на победу, отмечает The Bell.

Такой вердикт отнимет у Дурова 1,3 миллиарда долларов, которые он обещал вернуть инвесторам в случае провала проекта и которые тратил на его разработку и развитие Telegram — это 77 процентов всех привлеченных средств.

3. Дональд Трамп снова указал, что сильный доллар не очень-то выгоден США:

https://lenta.ru/news/2020/03/24/dollars/

По мнению Трампа, перспектива иметь сильный доллар выглядит привлекательной. «Но это сильно усложняет торговлю», — добавил он.

После подобных высказываний американского лидера доллар часто слабеет, делая тем самым товары из США более конкурентоспособными на мировом рынке.

В любом случае, доллару в обозримой перспективе будет тяжело. «Финансовая атомная бомба», про которую пишут журналисты, на самом деле является просто впрыском большого объёма свеженапечатанных долларов в финансовую систему. О возможных последствиях пишет Иван Данилов:

https://ria.ru/20200325/1569087401.html

В частности, можно ожидать инфляцию доллара, а также сброс Китаем и другими странами долларовых резервов.