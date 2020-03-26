Подмосковные ученики смогут забрать в аренду школьные компьютеры

26.03.2020, 19:30, Новости дня

Губернатор Подмосковья сообщил, что ученики смогут получить компьютеры из своих школ на время удаленной учебы из-за коронавируса.

«Те, у кого вдруг нет компьютера, позвоните или своему учителю, или директору школу, сообщите о том, что нужна поддержка и школа пусть привезет компьютер, чтобы на нем можно было работать», – сообщил губернатор, передает 360.

В Минпросвещения сообщили, что в российских детсадах будут организованы специальные дежурные группы для детей, у которых оба родителя работают в жизнеобеспечивающих службах, передает ТАСС.

«Будут организованы рабочие группы для тех, кто работает в это время, то есть это непрерывно действующие организации, медицинские, аптечные организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Для их детей будут организованы рабочие группы в детских садах», – пояснили в ведомстве.

С 13 марта в Подмосковье введен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы, в детских садах введено свободное посещение. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. Также власти региона рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционную работу. Кроме того, губернатор Подмосковья распорядился предусмотреть для медиков стимулирующие выплаты за работу с людьми, заразившимися коронавирусом, или с теми, у кого подозревается его наличие.