 

Audi представила раскраску для досуга на карантине

26.03.2020, 19:30, Разное

Немецкая автомобилестроительная компания Audi представила раскраску, которая поможет приятно провести время на карантине. На официальном сайте производителя можно скачать более десятка чёрно-белых изображений.
Огромное число людей по всему миру сейчас вынуждено оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса. Многие из них страдают от скуки, не зная, чем занять себя на время карантина. Именно поэтому немецкий бренд Audi предложил свой вариант приятного времяпровождения дома.

Автопроизводитель представил раскраску, в которую входят 13 черно-белых изображений. Найти и бесплатно скачать их можно на официальном сайте компании. Далее нужно лишь распечатать страницы, взять цветные карандаши или фломастеры и разрисовать их. Некоторые уверены: данное занятие отлично помогает снять стресс.

Стоит отметить, идея Audi раскрашивать заранее подготовленные рисунки напоминает созданные главным дизайнером бренда Aston Martin картинки для книжки-раскраски, посвященной новому Vanquish 25. Данные изображения являются не очень сложными, поэтому справиться с ними смогут даже дети. Тем не менее, у компании есть фигуры и более высокого уровня, которые всё чаще попадаются в дизайне их автомобилей.



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