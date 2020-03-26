Названа причина взрыва в доме в Магнитогорске

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26.03.2020, 19:30, Новости дня

Взрыв в доме в Магнитогорске произошел из-за нарушения эксплуатации газового оборудования, сообщили в МЧС региона.

Об этом со ссылкой на ведомство информирует РИА «Новости».

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников озвучил предварительную версию произошедшего: «Проходил ремонт в квартире, и взрыв газа. Предварительно, информация есть, что натяжные потолки устанавливали».

«Погибли мужчина и женщина. Еще два человека пострадали – женщина и ее полуторагодовалый внук», – сообщил источник в экстренных органах ТАСС.

По данным регионального Минздрава, среди пострадавших – двое детей. Один ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии.

Эвакуированные жильцы дома будут размещены в школе, добавил источник. Всего из дома были эвакуированы 27 человек, спасен – 31

 Напомним, в жилом доме Магнитогорска взорвалась газовоздушная смесь с последующим горением, на данный момент пожар локализован.



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