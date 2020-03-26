 

Названа причина взрыва в доме в Магнитогорске

26.03.2020, 19:30, Новости дня

Взрыв в доме в Магнитогорске произошел из-за нарушения эксплуатации газового оборудования, сообщили в МЧС региона.

Об этом со ссылкой на ведомство информирует РИА «Новости».

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников озвучил предварительную версию произошедшего: «Проходил ремонт в квартире, и взрыв газа. Предварительно, информация есть, что натяжные потолки устанавливали».

«Погибли мужчина и женщина. Еще два человека пострадали – женщина и ее полуторагодовалый внук», – сообщил источник в экстренных органах ТАСС.

По данным регионального Минздрава, среди пострадавших – двое детей. Один ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии.

Эвакуированные жильцы дома будут размещены в школе, добавил источник. Всего из дома были эвакуированы 27 человек, спасен – 31

 Напомним, в жилом доме Магнитогорска взорвалась газовоздушная смесь с последующим горением, на данный момент пожар локализован.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / В Совфеде пообещали защитить права задержанного в США россиянина Фирсова

18.03 / В украинской столице закрывают метрополитен

13.02 / Путин поддержал упоминание в Конституции обязательной индексации зарплат

23.02 / Трехлетний мальчик провел ночь в горном ущелье и выжил

05.02 / Кабмин призвал “Нафтогаз” воздержаться от выплат крупных премий руководству

09.03 / Глава ВОЗ заявил о реальной угрозе пандемии коронавируса

20.02 / Депутаты приняли закон о материнском капитале на первенца

10.02 / Нефть подешевела на опасениях за спрос из-за коронавируса

13.02 / Франция назвала сотрудничество с Россией приоритетом

28.02 / Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска