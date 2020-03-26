Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за покупку большого количества антисептиков

26.03.2020, 19:30, Разное

Несколько дней назад телеведущая Ксения Бородина опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок с большим количеством антисептиков для рук. В комментариях к публикации пользователи раскритиковали знаменитость, так как этот товар сейчас находится в большом дефиците из-за пандемии коронавируса.

Впрочем, в подписи к посту светская львица призналась: она не понимает людей, утверждающих, что антисептики сейчас находятся в дефиците. Санитайзеры ныне вполне можно купить, необходимо просто хорошо искать. Тем не менее, поклонники сразу же начали обвинять знаменитость в слишком эгоистичном поведении, ведь из-за нее заветный флакончик не достанется тому, кому он сейчас нужнее.

Бородина не стала молчать и ответила на обвинения интернет-пользователей. По словам телеведущей, реакция юзеров – неадекватная. К тому же у неё большая семья, поэтому антисептики в скором времени израсходуются. В конце поста экс-ведущая «Дома-2» напомнила злобным пользователям о дефиците гречки и туалетной бумаги, которые сейчас можно найти далеко не во всех супермаркетах.