Ольга Бузова согласилась работать на СТС только с Давидом Манукяном

26.03.2020, 19:30, Разное

Популярной телеведущей Ольге Бузовой предложили выступить в новом шоу на телеканале СТС. Впрочем, позже появилась информация, что знаменитость даёт свое согласие лишь при одном условии: она появится на сцене, если в проекте выступит и её возлюбленный Давид Манукян.

По мнению некоторых хейтеров, ведущая намеренно подыскивает для блогера подработку, чтобы он мог оплачивать ей дорогие подарки. Не исключено, что такие догадки появились из-за недавнего признания Манукяна в оплате всех чеков в ресторане без помощи Бузовой. Как стало известно, в шоу выступили и другие российские знаменитости: Ирина Салтыкова, Виктор Рыбин вместе с коллективом «Дюна», а также певица Ханна.

Подписчики Бузовой в соцсетях особенно заинтересовались деталями возможной встречи с Ханной, так как знаменитости практически не общаются. Дело в том, что певица выступила на свадьбе экс-супруга Бузовой – Дмитрия Тарасова, и это привело к разладу между знаменитостями.