 

В Украине отменили госаттестацию для четвертых и девятых классов, а ВНО могут перенести на август

26.03.2020, 19:22, Новости дня

Государственная итоговая аттестация для учеников четвертых и девятых классов в 2020 году отменена, а внешнее независимое оценивание может быть перенесено. Об этом рассказала в видеообращении и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По ее словам, если учебный процесс возобновится в мае, то и пробное внешнее независимое оценивание пройдет в мае, а основная сессия начнется ориентировочно после 20-х чисел июня.

Если же обучение возобновится в июне, то пробное ВНО тоже будет в июне, а основа сессия – с 25 июня.

Вместе с тем, если не будет возможности вернуться к учебе ни в мае, ни в июне, то ВНО будет проведено в августе.

Ранее Мандзий заявляла, что Минобразования не планирует переносить конец учебного года и он завершится, как и планировалось, 1 июля.

По информации Министерства здравоохранения на утро 26 марта, в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались. После этого несколько регионов сообщили о новых случаях заражения. Издание “ГОРДОН” следит за ситуацией онлайн.

Вспышка заболевания началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 487 тыс., из них 22 тыс. умерли, около 118 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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