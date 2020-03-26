Экс-санврач Украины: Пик заболеваемости коронавирусом в стране будет через две – три недели

26.03.2020, 19:22, Новости дня

Через две – три недели в Украине будет зафиксирован пик заболеваемости. Такое мнение 26 марта в интервью “Обозревателю” выразил бывший санитарный врач Украины Святослав Протас.

“Думаю, пик будет через две – три недели, но он очень быстро пойдет на убыль. Начнет срабатывать иммунитет, циркуляция вируса резко снизится. Как быстро он рос – так же быстро начнет спадать. Плюс солнце, тепло, удлиненный световой день, карантинные мероприятия сработали. Уже в мае эпидемия перейдет на уровень отдельных случаев, возможно, не единичных, а десятков. Но точно это не будут сотни и тысячи”, – сказал он.

Протас не исключил, что осенью коронавирус может снова начать активно распространятся или может появится новый штамм гриппа.

“Важно, чтобы к тому времени власти очень хорошо подготовилась, а у украинцев вернулось доверие к отечественной медицине и врачам, которых так пренебрежительно дискредитировали”, – подытожил он.

Протас выразил мнение “Обозревателю”, что карантин в Украине больше продлевать не будут.

Кабинет Министров Украины 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

По информации Министерства здравоохранения на утро 26 марта, в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались. После этого несколько регионов сообщили о новых случаях заражения. Издание “ГОРДОН” следит за ситуацией онлайн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.