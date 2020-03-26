 

В убийстве бизнесмена Старицкого созналась жена Кожары – защита экс-главы МИД

26.03.2020, 19:21, Новости дня

Жена бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары Марина Козерод созналась в убийстве экс-главы правления телеканала “Интер” Сергея Старицкого. Об этом 26 марта на заседании Шевченковского райсуда Киева сообщил один из адвокатов дипломата, информирует УНН.

Кожару подозревают в умышленном убийстве Старицкого и в связи с этим избирают ему меру пресечения.

“Она написала заявление-признание в совершении уголовного правонарушения. Это казус, который случился в ту ночь”, – сказал адвокат.

“Украинская правда” сообщает, что защита подозреваемого описывает происходившее как 21 февраля как случайность. Тогда Старицкий был в состоянии опьянения, у него в руке Козерод якобы “увидела пистолет” и попыталась его отобрать. Сам Кожара, по версии адвоката, находился на другом этаже. Издание отмечает, что адвокаты не дочитали документ до конца.

Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. На месте происшествия были изъяты пистолет Jericho 941 PSL, патроны и гильза.

Полиция поначалу рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить.

4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

О задержании Кожары 25 марта сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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