 

Первое дело из-за нарушения режима самоизоляции возбудили в Ростовской области

26.03.2020, 19:16, Новости дня

В Ростовской области возбудили первое дело об административном правонарушении после нарушения режима самоизоляции, в регионе на данный момент зафиксирован один подтвержденный случай заражения коронавирусом, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«По данному факту должностным лицом управления Роспотребнадзора по Ростовской области в отношении гражданки М. составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.4 КоАп РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица, органа, осуществляющего государственный надзор»), – сообщили в ведомстве ТАСС.

Протокол о правонарушении передан в суд. В четверг представитель Роспотребнадзора вместе с полицией приехали на рабочее место недавно вернувшейся из-за границы жительницы региона. Женщина находилась на рабочем месте.  

«Тем самым гражданка М. нарушила п. 2 (в части самоизоляции) постановление главного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Всего за нарушение режима самоизоляции к ответственности в РФ привлечены более 500 человек.

Премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя «редкое легкомыслие», отказывается соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса.

При этом штраф для граждан за нарушение карантина, если это привело к смерти человека, может составить 300 тыс. рублей, для должностных лиц – 500 тыс. рублей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Сенат ограничил полномочия Трампа по военному вмешательству в Иране

04.02 / Роботов научили потеть

06.03 / К организатору «Бессмертного полка» в Литве пришли с обысками

02.02 / В ДНР назвали условия для проведения внеочередных выборов в Донбассе

28.02 / Россиянам пообещали аномальную погоду в марте

26.02 / Апокалипсис отменяется: суперизвержение не убило жителей Азии 74 тысячи лет назад

15.02 / Появились данные об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

26.02 / Еврокомиссия и коронавирус душат экономику Европы

21.02 / 17-летняя украинка Костюк вышла в полуфинал теннисного турнира в Каире

04.03 / “Ак Барс” выиграл у “Нефтехимика” второй матч Кубка Гагарина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска