Bosch представил быстрый тест на коронавирус без лаборатории

26.03.2020, 19:09, Разное

Немецкий бренд Bosch представил тест на коронавирус, выдающий результат в течение 2,5 часа и без необходимости отправки в специальные лаборатории. Это позволит значительно ограничить распространение опасной инфекции.

Новая разработка отдела здравоохранения показывает наличие в организме человека не только SARS-CoV-2, но еще девяти других вирусов в крови с точностью в 95%. Значимым отличием данного ноу-хау является отсутствие необходимости отправки материала в спецлаборатории – благодаря платформе молекулярной диагностики Vivalytic. На ней основаны устройства, которые нашли свое применение в различных медицинских учреждениях, позволяющие диагностировать вирусные и бактериальные заболевания, в том числе пневмонию и грипп. Тест Covid-19 появится в Германии уже в апреле 2020 года, одновременно начнется его продажа на рынках мира, пишет Bloomberg.

Таким образом, станет доступным ключевой фактор в распространении и лечении целого ряда болезней. Обычно медики и пациенты результатов проверки ожидают несколько дней, в РФ анализ на коронавирус длится в пределах недели.