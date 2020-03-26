Российские ученые обучили нейросеть находить коронавирус на снимках флюорографии

26.03.2020, 19:08, Новости дня

В Татарстане ученые научили нейросеть распознавать новый коронавирус по снимкам флюорографии с точностью 80%, сообщили в университете Иннополис.

«Сотрудники центра искусственного интеллекта российского ИТ-вуза обучили нейросеть на 28 тыс. медицинских изображениях с пневмонией, в том числе на 94 изображениях, взятых у больных COVID-19. Сотрудники центра готовят к запуску онлайн-сервис, который поможет врачам быстрее выявлять больных с развившейся коронавирусной пневмонией при массовой диагностике во всем мире», – сообщили в учреждении, передает РИА «Новости».

В числе 28 тыс. снимков также были легкие здоровых людей и легкие людей с разными видами пневмонии. Специалисты вуза адаптировали модель для новых задач и включили в набор данных алгоритма 94 рентгеновских изображения органов грудной полости из открытого датасета на Github.

Алгоритм и врач-рентгенолог проводили независимый друг от друга анализ снимков с коронавирусом. Предсказание модели о наличии патологии совпадает с описанием врача в 80% случаев. Также алгоритм не ошибся в 13% других случаев, в которых врач также не смог определить патологию. Отмечается, что в скором времени датасеты рентгеновских изображений пополнятся, что позволит увеличить точность алгоритмов.

В четверг сообщалось, что российские исследователи при помощи искусственного интеллекта нашли среди существующих экспериментальных препаратов более 10 потенциально эффективных лекарств против коронавируса.