 

Российские ученые обучили нейросеть находить коронавирус на снимках флюорографии

26.03.2020, 19:08, Новости дня

В Татарстане ученые научили нейросеть распознавать новый коронавирус по снимкам флюорографии с точностью 80%, сообщили в университете Иннополис.

«Сотрудники центра искусственного интеллекта российского ИТ-вуза обучили нейросеть на 28 тыс. медицинских изображениях с пневмонией, в том числе на 94 изображениях, взятых у больных COVID-19. Сотрудники центра готовят к запуску онлайн-сервис, который поможет врачам быстрее выявлять больных с развившейся коронавирусной пневмонией при массовой диагностике во всем мире», – сообщили в учреждении, передает РИА «Новости».

В числе 28 тыс. снимков также были легкие здоровых людей и легкие людей с разными видами пневмонии. Специалисты вуза адаптировали модель для новых задач и включили в набор данных алгоритма 94 рентгеновских изображения органов грудной полости из открытого датасета на Github.

Алгоритм и врач-рентгенолог проводили независимый друг от друга анализ снимков с коронавирусом. Предсказание модели о наличии патологии совпадает с описанием врача в 80% случаев. Также алгоритм не ошибся в 13% других случаев, в которых врач также не смог определить патологию. Отмечается, что в скором времени датасеты рентгеновских изображений пополнятся, что позволит увеличить точность алгоритмов.

В четверг сообщалось, что российские исследователи при помощи искусственного интеллекта нашли среди существующих экспериментальных препаратов более 10 потенциально эффективных лекарств против коронавируса. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Пройти обследование на коронавирус теперь можно в Башкирии

10.03 / В Италии отменили все внутренние спортивные соревнования до 3 апреля, футбольный чемпионат могут не доиграть

27.02 / Убийца оставлял надписи на стенах, указывая на захоронение трупа ребенка

13.02 / Канадская спортсменка Венсан-Лапуант не могла получить допинг половым путем

25.02 / Плачков: Нужно по максимуму загрузить наши ТЭС своим углем. И прекратить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

13.03 / МИД Китая: коронавирус мог быть завезен в Китай американскими военными

24.02 / Пропавшую в Мексике 15-летнюю россиянку нашли

21.03 / Девушка получила ожоги 80% тела в московском солярии

04.02 / Фильм “Т-34” получил премию “Блокбастер”

08.02 / Американец рассказал о жизни на карантинном лайнере у берегов Японии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска