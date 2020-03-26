Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки выросло на 100 человек

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26.03.2020, 19:08, Новости дня

В штате Нью-Йорк за сутки число жертв коронавируса возросло на 100 человек и составило 385, сообщил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

«Число жертв достигло 385, с 285», – приводит его слова РИА «Новости». На сегодняшний день штат Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США.

Всего в штате зафиксировано 37 тыс. 258 заболевших, за сутки их число возросло на 6 тыс. 448. В городе Нью-Йорк всего выявлено 21 тыс. 393 случаев заболевания, за последние сутки –  3 тыс. 537.

Ране сообщалось, что число жертв коронавирусной пневмонии на территории США превысило 1 тыс. человек.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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