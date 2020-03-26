В Израиле избрали спикера Кнессета
26.03.2020, 19:08, Новости дня
В Израиле спикером Кнессета (парламента) избран лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц.
За Ганца проголосовали 74 из 120 депутатов однопалатного парламента, передает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио «Кан».
18 парламентариев высказались против кандидатуры лидера «Кахоль-Лавана».
В середине марта президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование правительства Бени Ганцу.
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