В Израиле избрали спикера Кнессета

26.03.2020, 19:08, Новости дня

В Израиле спикером Кнессета (парламента) избран лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц.

За Ганца проголосовали 74 из 120 депутатов однопалатного парламента, передает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио «Кан».

18 парламентариев высказались против кандидатуры лидера «Кахоль-Лавана».

В середине марта президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование правительства Бени Ганцу.