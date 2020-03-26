 

В Израиле избрали спикера Кнессета

26.03.2020, 19:08, Новости дня

В Израиле спикером Кнессета (парламента) избран лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц.

За Ганца проголосовали 74 из 120 депутатов однопалатного парламента, передает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио «Кан».

18 парламентариев высказались против кандидатуры лидера «Кахоль-Лавана».

В середине марта президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование правительства Бени Ганцу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Стало известно об уязвимости 1 млрд устройств с Wi-Fi-чипами

05.03 / Олимпийский чемпион Бьорндален: мой телефон неоднократно прослушивали

05.02 / Суд ограничил в родительских правах мать и отца девочки, живущей в больнице

23.03 / В РФ подорожали автомобили Citroen

17.03 / Австрия объявила о прекращении авиасообщения с Россией и Британией

24.02 / Данилов заявил, что СНБО просит Кабмин вернуть Госсанэпидемслужбу в связи с угрозой коронавируса

18.02 / Толстый лабрадор впал в депрессию, сбросив лишний вес

24.03 / Путин примет участие в видеоконференции G20 по коронавирусу

23.02 / Эксперты рассказали о задачах по регулированию искусственного интеллекта

28.02 / Экс-нардеп Гаврилюк о работе таксистом: Не работа моей мечты, но сидеть без дела я не люблю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска