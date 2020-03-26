Мнение: Про самоизоляцию

26.03.2020, 19:03, Разное

"Живой Журнал" рассылает всем агитацию https://ru-news.livejournal.com/48124.html#cutid1 с призывами сидеть дома и писать, кто чем будет заниматься во время карантина.

1. На деле, меня этот режим не так, чтобы совсем сильно напрягает, так как уже много лет работаю на удаленке, так что как работал, так и буду работать. На май работа набрана, так что писанины на карантин хватит. В этом плане мне конечно проще, чем тем, кто привязан к постоянной работе (и где наверняка многие работодатели будут изыскивать способы не отпускать сотрудников – уже знаю пару коммерческих предприятий, которые будут и в "выходную неделю" работать, просто по сокращенной программе). Ну а те, у кого кредиты, наоборот, будут искать возможность работы за пределами квартиры, ибо счетчик тикает.

2. Само собой, можно будет уделять больше внимания блогу и даже, возможно, Телеграму. Так что, будет чего почитать, тем более еще лежит целая куча интересных ссылок и материалов присланных читателями. Там уже где-то на два "Тоталитарных Дайджеста" – постараюсь все это разобрать в ближайшие дни и оптом выложить. Там будет немало годноты.

3. Можно наверстать упущенное и увеличить объем чтения бумажных книг (в последнее время стремлюсь читать именно бумажные, так как чтения с экрана по работе и в блоге и так более чем достаточно) – за последнюю неделю прочел "Отрчение Николая II в воспоминаниях и документах" (неплохая книга, которая документально показывает бесславный и жалкий конец монархии в России, в чем значительная заслуга самого Николая II), "Британские линейные крейсера" Кофмана (с "Худом" в принципе все понятно, а вот про "Рипалс" и "Ринаун" весьма интересно – достаточно бестолковые корабли, на которые взвалили чрезмерные задачи) и сборник "Магос" Дэна Абнетта (фантастика, продолжающая трилогию про Эйзенхорна – есть неплохие рассказы, особенно "Проступок мастера Има" – про последствия доноса на самого себя в Инквизицию, внезапный для Вахи социальный подтекст – в целом, сериал по "Эйзенхорну" я бы конечно посмотрел, но скорее всего будет шляпа). На очереди монография "Гус и гуситские войны", а также книга Соколова (того самого) про наполеоновскую армию (посмотрим, настолько ли он франкофил, как о нем говорят). Думаю про наиболее интересные вещи из прочитанного будут посты в ЖЖ.

4. Также будет время почитать большой массив документов по хрущевской реабилитации "жертв 1937", которые публикуются на "Исторических материалах". Как обычно, чтение оригинальных, ранее засекреченных документов по репрессиям, позволяет лучше понять ту эпоху без лакировки и наносной чернухи. Ну и само по себе это очень занимательное чтиво, где истории реальных людей многократно интереснее выдуманных героев художественной литературы. Так что материалы про репрессии и ГУЛАГ тоже будут – в период карантина очень актуальная и увлекательная тема. Со списками уже выложенного из недавно отсканированных архивных материалов можно ознакомиться вот тут https://lost-kritik.livejournal.com/ (напоминаю, что цифровые копии архивных документов появляются благодаря добровольным пожертвованиям, в том числе и читателей данного блога).

5. Конечно, если долго сидеть дома, то киносеансы неизбежны. Есть много фильмов, которые хотел, но разным причинам не мог раньше посмотреть. Теперь настало их время – на днях уже устроил пробный киносеанс с оптовым просмотром – "Союза Спасения", "Комы", "Вторжение" (вечер российского кино, да), "Человека-невидимки" и т.д. Мало что из этого порадовало, но хорошие фильмы где-то должны быть, так что будем искать. Ну да, еще новый сезон "Мира дикого запада" начался, пока достаточно интересно. В "Родине" американские конъюнктурщики продолжают расхваливать эволюционировавший Талибан. США и Талибан братья навек, просто ми-ми-ми. Жалко что заканчивают на этом сезона, даже интересно стало, как далеко авторы готовы еще зайти в своих конъюнктурных попытках оседлать актуальную военно-политическую и медийную повестку.

6. Также можно будет зависнуть в компьютерные игры, хотя ничего толкового сейчас не выходит – "Киберпанк 2077" перенесли на осень, так что есть проверенные решения, вроде "День Победы 4" (там расширили Францию и Испанию периода гражданской войны) и "Стелларис" (объективно лучшая на сегодня гранд-стратегия на космическую тематику). Главная опасность этих вариантов – они пожирают просто огромное, неприличное кол-во времени. Настоящий цифровой наркотик. Также могу отметить забавную безделицу "We Revolution", где вы играете за судью французского революционного трибунала, рассматривая на судебных заседаниях уголовные и политические дела (руководствуясь соображениями фактов, улик, совести, настроений толпы и отношения простолюдинов, революционеров и аристократов – можно всего и сразу, можно только лично вашими критериями виновности), вынося в том числе и смертные приговоры (можно лично проштамповать гильотинирование Людовика XVI и Марии-Антуанетты). Например, занятное дело – сначала в Трибунал приходит командующий войсками Парижа и просит разрешения применять силу для разгона толпы. Он получает разрешение и идет выполнять свой долг, но в итоге теряет контроль над событиями и получается бойня с кучей убитых горожан. Его приводят на суд и там можно как защитить его, хотя революционеры и простолюдины будут недовольны, а можно отправить на гильотину за некомпетентность, переложив на него всю ответственность, хотя формально судья Трибунала выдал ему такой карт-бланш. В общем, можно отыгрывать как добродетельного законника, который следует не духу революции, а букве закона и опирается исключительно на улики. С другой стороны – ничего не мешает быть беспринципной сволочью идущей по трупам к вершинам революционного Парижа.

Все это необходимо совмещать с заботой о семье и борьбе за власть при правлении Робеспьера. У меня карьера закончилась после того, как малолетнего сына повесили по заказу жены одного из осужденных революционным трибуналом (при этом был вариант отправить ее на гильотину, а ее муж остался бы жив), а самого героя зарезали по заказу монархистов за чрезмерное кол-во приговоров против аристократов, что сделало судью очень популярным в народных кругах. В общем, забавно и необычно. Нужна такая же игра про репрессии 1937-1938 года и руководителя тройки НКВД.

А чем вы будете заниматься на время добровольного заточения в квартире?