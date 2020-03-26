В США наблюдается рекордный рост числа заявок на пособие по безработице

26.03.2020, 18:54, Новости дня

Курс доллара по отношению к корзине иностранных валют в четверг опустился до недельного минимума после публикации данных, свидетельствующих о беспрецедентном росте числа заявок на пособие по безработице на фоне закрытия многочисленных компаний в попытке сдержать распространение коронавируса.

На прошлой неделе количество американцев, обратившихся за пособием, превысило 3 миллиона. Об этом стало известно вскоре после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что вопрос о том, когда экономика возобновит работу в полную силу, будет зависеть от прогресса в сдерживании распространения коронавируса. Его заявление было расценено как нехарактерное для ФРС признание того, что экономика сокращается, еще до появления подтверждающих это данных.

«Показатели напугали рынки. Если такие показатели будут держаться три-четыре недели, потребуется больше фискальной поддержки», – отмечает стратег компании Prudential Financial в Ньюарке Куинси Кросби.

Индекс доллара упал до 99,92, что является самым низким показателем с 18 марта. Евро вырос на 0,85 процента до 1,0972 доллара – это максимум с 18 марта. По отношению к японской иене курс доллара опустился на 1,53 процента и составил 109,49. Австралийский доллар поднялся на 1,31 процента до 0,6036 доллара США.

Сенат США в среду единогласно поддержал пакет мер экономической помощи общим объемом 2 триллиона долларов, призванный поддержать бизнес и безработных, а также помочь больницам закупить необходимое медицинское оборудование.

На прошлой неделе Федрезерв запустил новые программы кредитования и закупки ценных бумаг в попытке смягчить ситуацию на рынке. В ФРС также пообещали вести обмен долларов на иностранные валюты с другими центробанками после того, как на прошлой неделе курс доллара достиг трехлетнего максимума в отношении евро, 35-летнего максимума в отношении фунта стерлингов и 17-летнего максимума в отношении австралийского доллара.

«Хотя последние меры со стороны ФРС помогли успокоить рынки, пока кризис вокруг Covid-19 продолжается и мировая экономика находится в карантинном режиме, следует ожидать, что нестабильность на рынках продолжится», – отмечают валютные аналитики Bank of America в опубликованном в четверг докладе.