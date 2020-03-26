 

Писатель Борис Акунин рассказал, что болен коронавирусом

26.03.2020, 18:54, Разное

Несколько минут назад 63-летний писатель Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) опубликовал у себя в Facebook пост, в котором сообщил, что болен коронавирусом.

Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем,

– призвал всех Акунин.

Борис Акунин – русско-грузинский писатель, переводчик и общественный деятель. Наибольшую известность ему принесла серия романов о приключениях сыщика Эраста Петровича Фандорина. С 2014 года Акунин постоянно проживает в Лондоне.

Борис Акунин

Напомним, сегодня диагноз “коронавирус” не подтвердился у матери Ксении Собчак, политического деятеля Людмилы Нарусовой. По словам самой телеведущей, у ее мамы воспаление легких, она остается под наблюдением медиков в больнице для зараженных в Коммунарке. А в минувший вторник медицинское учреждение посетил президент России Владимир Путин.

Пока остается неясным состояние народного артиста России Льва Лещенко. 78-летний артист вместе с супругой были госпитализированы накануне вечером с воспалением легких. В четверг ряд СМИ написал, что у Лещенко нашли коронавирус, однако позже его друг Владимир Винокур опроверг информацию. В разговоре с журналистами он сказал, что результаты анализов еще не готовы. 



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