Егор Корешков и Полина Максимова: “Мы встретились на съемочной площадке”

26.03.2020, 18:54, Разное

Сегодня, 26 марта, уже можно посмотреть две серии проекта. Каждый четверг на видеосервисе будет появляться новый эпизод. Всего их 13.

Анна Невская и Ася Громова Максим Лагашкин и Юлия Топольницкая

Основной посыл жизнеутверждающего сериала как нельзя лучше “ложится” на сегодняшнюю ситуацию. В то время, когда люди теряют смыслы, всего лишь оказавшись в изоляции, решительная героиня Полины Максимовой представляет целых 257! И это в то время, когда она после нескольких лет изнурительной борьбы с раком лишается любви, дружбы и поддержки родственников.

Моя Женя – эдакий светлячок. Ее юмор и жажда жизни подсвечивает всех вокруг, дает надежду, указывает верное направление, – сказала Полина Максимова на пресс-конференции, состоявшейся также в режиме online после показа первого эпизода сериала.

Пресс-конференция с командой сериала “257 причин чтобы жить”. Верхний ряд: исполнительный продюсер Анна Драгункина, креативный продюсер и автор идеи Алексей Ляпичев, продюсер Диана Тевосова, актеры Максим Лагашкин и Сергей Годин. Нижний ряд: Анна Невская, Ася Година, Дарья Руденок, Полина Максимова, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Анастасия Попова. Ведущий – критик Егор Москвитин

Исполнитель главной мужской роли в сериале – Егор Корешков. Именно на съемках этого проекта у Егора и Полины начались отношения.

С Полиной [Максимовой] мы впервые столкнулись уже на съемках. Ее актерская игра настолько пронзительна и подробна, что не может не вдохновлять. На площадке в ее присутствии всегда ощущался трепет, и мы чувствовали важность темы, которую поднимаем в сериале, – делился впечатлениями Егор Корешков. – Мечты дарят нам энергию для свершений, служат мотивацией для подвигов во имя близких людей и себя. Нужно мечтать. И тогда мечты начнут сбываться. И вы найдете как минимум 257 причин, чтобы жить. Я их обрел, как и обрел свою любовь!

Мы ничего не скрываем, но и не демонстрируем. Мы с Егором встретились на съемочной площадке “257 причин, чтобы жить”, я не думала, не гадала, но как-то так случилось… На момент встречи я была в гармонии с собой. Я не была в поиске и уже смирилась со своим одиночеством, – признавалась Полина Максимова. – Люди из одной среды друг друга лучше понимают – не надо оправдываться за ночную смену (улыбается). Нам всегда интересно и никогда не скучно вместе. Продюсер проекта Диана Тевосова, актеры Юлия Топольницкая, Дарья Руденок, Ася Громова, Полина Максимова, Анна Невская, Максим Лагашкин, Сергей Годин

Наш проект о том, что нужно просто жить, любить жизнь и ценить каждую минуту. И порой не бояться начать все сначала, – рассказывал генеральный продюсер проекта Виталий Шляппо.

Максим Лагашкин