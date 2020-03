В следующем месяце подписчики Stadia Pro получат ещё 5 бесплатных игр

26.03.2020, 18:53, Разное

Корпорация Google опубликовала список бесплатных игр для подписчиков сервиса Stadia Pro, доступных в апреле. Помимо этого, благодаря данному сервису можно проводить стримы в качестве 4К, а не 1080р.

Уже в апреле геймеры смогут сыграть во все части культовой франшизы Serious Sam от Croteam (кроме второй), а также Stacks On Stacks (On Stacks) и Spitlings. Более того, в отличие от схожих сервисов, доступных для игровых приставок, игры, бесплатные в предыдущие несколько месяцев, также свободно активируются.

На сегодняшний день в этот список входят: Metro: Exodus, GRID и Destiny 2: The Collection. В магазине появился и гоночный симулятор The Crew 2. Уже 26 марта должно выйти DLC для лутер-шутера Borderlands 3.