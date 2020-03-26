 

США обвинили Мадуро в наркоторговле и объявили за него награду в 15 млн долларов

26.03.2020, 18:53, Новости дня

Министерство юстиции США в четверг обнародовало обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и руководства страны, утверждая, что они якобы причастны к наркоторговле. При этом за Мадурго объявили награду в 15 млн долларов.

«Сегодня госдепартамент США объявил ряд наград за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению венесуэльских граждан, в отношении которых министерство юстиции сегодня обнародовало обвинительные заключения за их роль в международном обороте наркотиков: Николас Мадуро Морос, Диосдадо Кабельо Рондон, Уго Карвахаль Барриос, Кливер Алькала Кордонес и Тарек Зайдан Эль-Айссами Мадда», – говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, передает РИА «Новости».

Также он отметил, что за Мадуро власти США объявили награду в 15 млн долларов, а за остальных – по 10 млн долларов.

Кроме того, власти Соединенных Штатов изучат все возможности задержания президента Венесуэлы, информирует генпрокурор США Уильям Барр, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что в конечном итоге эти обвиняемые окажутся под стражей. Мы собираемся изучить все варианты для [их] заключения под стражу», – сказал Барр.

Также в Минюсте заявили о том, что Мадуро грозит пожизненное заключение по предъявленным обвинениям.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала об идеологическом конфликте между США и Венесуэлой.

Кроме того, сообщалось, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США уже задумывали провокацию на границе Венесуэлы.



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