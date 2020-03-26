Учёные из США выявили взаимосвязь между нарушением режима сна и учащённым сердцебиением

26.03.2020, 18:53, Разное

В результате проведенной научной работы учёным из University of Notre Dame (США, Индиана) удалось выявить взаимосвязь между нарушением режима сна и учащённым сердцебиением. Оказалось, что у людей, ложащихся спать на полчаса позже обычного времени, пульс был значительно выше и снижался только к вечеру следующего дня.

Авторы проекта привлекли к эксперименту более 550 студентов, фиксируя при помощи «умных» браслетов такие показатели, как сердцебиение и время засыпания. В итоге учёными были проанализированы данные, собранные за 255 000 ночей. Специалисты для каждого семестра вычисляли нормальное время отхода ко сну как получасовой промежуток «до и после» среднего периода засыпания. В результате оказалось, что у добровольцев, ложившихся примерно на 30 минут раньше привычного времени, сердцебиение не менялось. В случае, когда человек засыпал раньше более чем на полчаса, пульс учащался, но вскоре возвращался в норму. При этом нарушение режима сна на 30 минут позже обычного приводило к значительному увеличению пульса, снижавшемуся через большой промежуток времени. Частота пульса напрямую зависела от того, насколько поздно отходил ко сну доброволец, нарушая установленный режим.

На данном этапе исследований учёным удалось определить взаимосвязь между учащённым сердцебиением и режимом сна. Для подтверждения закономерности и выявления причинно-следственных связей потребуется проведение дополнительных работ с привлечением людей других возрастных и социальных групп.