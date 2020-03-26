В рамках проекта #МЫВМЕСТЕ подано 1 тыс. 145 заявок

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26.03.2020, 18:53, Новости дня

На 26 марта по проекту #МЫВМЕСТЕ от партнеров было получено 1 тыс. 145 заявок, также было подано 11 тыс. 658 заявок для работы в волонтерском корпусе.

На горячую линию поступило 7 тыс. 410 заявок относительно помощи пожилым людям, из них по 4 тыс. 601 обращения были выполнены, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

350 заявок поступило по вопросам транспорта, 190 – относительно продуктов, 150 – по психологической помощи.

Отметим, что общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ объединила всех неравнодушных жителей страны независимо от сферы деятельности и места проживания. У акции имеется сайт мывместе2020.рф, воспользовавшись которым можно стать волонтером, а также узнать о волонтерской помощи, оказываемой на фоне распространения коронавируса.



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