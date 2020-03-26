Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом
26.03.2020, 18:50, Новости дня
Российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом:
Ранее о том, что они заразились, сообщали:
британский принц Чарльз, первый в очереди наследник британской короны,
актер Идрис Эльба,
актриса и модель Ольга Куриленко,
актер Том Хэнкс,
князь Монако Альбер,
украинский депутат Верховной Рады Сергей Шахов,
певец Пласидо Доминго.
Акунин – один из самых известных и продаваемых современных российских писателей. Помимо принесших ему известность романов и повестей о следователе Эрасте Фандорине, он написал детективные серии “Приключения сестры Пелагии” и “Приключения магистра” и много переводил с японского и английского языков.
Число больных коронавирусной инфекцией в России по состоянию на 26 марта составило 840 человек, только за последние сутки число зараженных выросло более чем на 180 человек. 136 новых случаев за сутки были выявлены в Москве.
25 марта президент РФ Владимир Путин из-за коронавируса объявил предстоящую неделю в России нерабочей и настоятельно призвал россиян оставаться дома, чтобы не заразиться самим и не заразить окружающих. Также из-за коронавируса перенесено всеобщее голосование по поправкам к Конституции, которое было назначено на 22 апреля.
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