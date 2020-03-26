Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом

26.03.2020, 18:50, Новости дня

Российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом:

Ранее о том, что они заразились, сообщали:

британский принц Чарльз, первый в очереди наследник британской короны,

актер Идрис Эльба,

актриса и модель Ольга Куриленко,

актер Том Хэнкс,

князь Монако Альбер,

украинский депутат Верховной Рады Сергей Шахов,

певец Пласидо Доминго.

Акунин – один из самых известных и продаваемых современных российских писателей. Помимо принесших ему известность романов и повестей о следователе Эрасте Фандорине, он написал детективные серии “Приключения сестры Пелагии” и “Приключения магистра” и много переводил с японского и английского языков.

Число больных коронавирусной инфекцией в России по состоянию на 26 марта составило 840 человек, только за последние сутки число зараженных выросло более чем на 180 человек. 136 новых случаев за сутки были выявлены в Москве.

25 марта президент РФ Владимир Путин из-за коронавируса объявил предстоящую неделю в России нерабочей и настоятельно призвал россиян оставаться дома, чтобы не заразиться самим и не заразить окружающих. Также из-за коронавируса перенесено всеобщее голосование по поправкам к Конституции, которое было назначено на 22 апреля.