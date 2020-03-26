Минсельхоз подготовит предложения для стабилизации продовольственного рынка

26.03.2020, 18:48, Новости дня

Минсельхоз начал подготовку предложений по сохранению стабильности на продовольственном рынке в условиях пандемии коронавируса.

«Учитывая текущую экономическую ситуацию в условиях пандемии коронавируса, министерство готовит предложения, направленные на сохранение стабильности на внутреннем продовольственном рынке и обеспечение продбезопасности России», – сказали в Минсельхозе, передает РИА «Новости».

Ведомство ожидает, что цены на зерно стабилизируются в ближайшее время.

Ранее министерство сообщало, что в РФ не наблюдается дефицит продуктов, резких скачков цен также нет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько гречки и риса производится в РФ и хватит ли этих продуктов на всех.