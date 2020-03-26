Россиянин умер на Кубе от коронавируса

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26.03.2020, 18:48, Новости дня

Госпитализированный после заражения коронавирусом на Кубе житель России скончался в больнице, заявили в минздраве страны.

«Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из РФ умер», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что мужчина попал в больницу в критическом состоянии.

Первый случай заражения коронавирусом жителя РФ на Кубе подтвердился у мужчины 45 лет, второй – у женщины 60 лет, третий – у россиянки 48 лет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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