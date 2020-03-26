Россиянин умер на Кубе от коронавируса
26.03.2020, 18:48, Новости дня
Госпитализированный после заражения коронавирусом на Кубе житель России скончался в больнице, заявили в минздраве страны.
«Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из РФ умер», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Отмечается, что мужчина попал в больницу в критическом состоянии.
Первый случай заражения коронавирусом жителя РФ на Кубе подтвердился у мужчины 45 лет, второй – у женщины 60 лет, третий – у россиянки 48 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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