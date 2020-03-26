В РФ провели уникальную операцию при участии итальянского врача

26.03.2020, 18:48, Новости дня

В Республиканском кардиологическом центре Башкирии провели уникальную операцию по закрытию протезной фистулы на сердце. В операции принял участие врач из Италии Эустахио Онорато.

Итальянский специалист консультировал российских коллег посредством видеосвязи, передает «Лента.ру».

Операция длилась более трех часов. Пациент – житель Татарстана. Мужчину долгое время мучили одышка и головокружение, в Татарстане ему сделали протезирование клапана и шунтирование, однако после вмешательства осталась фистула, которая доставляла дискомфорт.

В итоге пациенту провели уникальную операцию. «Во-первых, мультидисциплинарным был состав бригады. В операции были задействованы кардиохирурги, рентгенхирурги, кардиологи, функциональные диагносты, инженеры», – рассказали в кардиоцентре.

Специалисты использовали оборудование, позволившее соединить рентгеновское изображение с ультразвуковым исследованием (УЗИ). Кроме того, кардиохирурги встроили в сердце пациента устройство, в числе разработчиков которого был Онорато. Оно состоит из двух дисков, его форма подбирается под каждого больного индивидуально. Отмечается, что без применения этого устройства оказать помощь пациенту было бы почти невозможно.

Главный врач центра Ирина Николаева рассказала, что специалисты учреждения используют новейшие методы диагноситики и лечения, помогающие улучшить качество оказания медицинской помощи. «Эндоваскулярная кардиохирургия развивается активно. Все больше операций проводится щадящим методом. И это очень важно, поскольку период реабилитации существенно сокращается», – добавила она.

Обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества – одни из целей национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в РФ до конца 2024 года. Он также направлен на изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70% охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. В общей сложности на нацпроект планируется потратить более 1,7 трлн рублей.