 

Минобороны опровергло сообщения о зараженных российских военных в Италии

26.03.2020, 18:30, Новости дня

Никто из российских военных, отправленных в Италию на борьбу с коронавирусом, не заразился, сообщил заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть.

«В ряде средств массовой информации сегодня утром появилась информация, что 50% военнослужащих, прибывших сюда, в Италию, для оказания помощи, больны коронавирусом в тяжелой форме и проходят интенсивную терапию в одном из лечебных учреждений города Бергамо. Что, как видите, не соответствует действительности, все люди здоровы, готовы к выполнению задач», – подчеркнул Кикоть, передает РИА «Новости».

Он добавил, что кому-то может не нравится то, что российские военнослужащие здоровы.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Также в город Бергамо прибыли российские военные специалисты для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Столичные власти ратуют за штраф в 5000 рублей и против +20 км/час

09.02 / Убийца 25 человек ликвидирован в Таиланде

08.02 / В Украине построят две военные базы по стандартам НАТО – Загороднюк

25.03 / 600-километровый марш: колонна российской спецтехники выдвинулась из Рима в Бергамо

17.02 / В одной из провинций Китая погасили вспышку коронавируса

10.03 / Турция начала отвод тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в Идлибе

21.03 / Умерла украинский социолог Бекешкина

07.02 / “Эксперимент окончен”. Гитарист Rolling Stones Кит Ричардс бросил курить в 76 лет

04.03 / Главврач домодедовской больницы опроверг побег пациента с коронавирусом

11.02 / В Кургане при задержании нарушитель протащил полицейского за машиной. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска