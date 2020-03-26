Минобороны опровергло сообщения о зараженных российских военных в Италии

26.03.2020, 18:30, Новости дня

Никто из российских военных, отправленных в Италию на борьбу с коронавирусом, не заразился, сообщил заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть.

«В ряде средств массовой информации сегодня утром появилась информация, что 50% военнослужащих, прибывших сюда, в Италию, для оказания помощи, больны коронавирусом в тяжелой форме и проходят интенсивную терапию в одном из лечебных учреждений города Бергамо. Что, как видите, не соответствует действительности, все люди здоровы, готовы к выполнению задач», – подчеркнул Кикоть, передает РИА «Новости».

Он добавил, что кому-то может не нравится то, что российские военнослужащие здоровы.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Также в город Бергамо прибыли российские военные специалисты для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.