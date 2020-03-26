 

Минобороны опровергло сообщения о зараженных российских военных в Италии

26.03.2020, 18:30, Новости дня

Никто из российских военных, отправленных в Италию на борьбу с коронавирусом, не заразился, сообщил заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть.

«В ряде средств массовой информации сегодня утром появилась информация, что 50% военнослужащих, прибывших сюда, в Италию, для оказания помощи, больны коронавирусом в тяжелой форме и проходят интенсивную терапию в одном из лечебных учреждений города Бергамо. Что, как видите, не соответствует действительности, все люди здоровы, готовы к выполнению задач», – подчеркнул Кикоть, передает РИА «Новости».

Он добавил, что кому-то может не нравится то, что российские военнослужащие здоровы.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Также в город Бергамо прибыли российские военные специалисты для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / NI – благими намерениями — гуманитарные интервенции США несут лишь хаос и разрушение

26.02 / Россия дала пьянству бой – но впереди ещё много работы

18.02 / Глава ЛНР отреагировал на заявления Киева о наступлении ополченцев в Донбассе

22.02 / Китайские ученые проследили источник коронавируса

08.02 / СБУ заявила о риске ЧП из-за подлога в отчетах по ремонту самолетов

03.02 / San Francisco 49ers и Kansas City Chiefs встречаются в Супербоуле

11.02 / Сдвигов по рынку земли и приватизации пока нет. Непонятно, за счет чего наш ВВП будет расти быстрее, чем в предыдущие годы

14.02 / Киев назвал «мюнхенский» план примирения РФ и Украины частной инициативой

13.02 / Аэропорт Норильска признан одним из лучших в категории “малые аэропорты”

12.03 / Число жертв коронавируса в Италии превысило 1 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска