 

Юлия Барановская на карантине делает селфи «в гостях» у своих детей

26.03.2020, 18:30, Разное

Пандемия коронавируса и введенный в связи с ней карантин вносят коррективы в жизнь не только простых людей, но и знаменитостей. Теле- и радиоведущая Юлия Барановская на странице в Instagram рассказала, что ходит «в гости» к своим детям и делает с ними селфи, таким образом «развлекаясь» в этот период.
Большинство российских и зарубежных исполнителей в связи с пандемией коронавируса вынуждены отменять ранее запланированные концерты и гастрольные туры, проводя время дома в изоляции. Ситуация коснулась не только певцов, но и остальных представителей шоу-бизнеса. Так, Юлия Барановская активно работала в различных проектах, а сейчас сидит дома с тремя детьми, придумывая новые развлечения. Ведущая призналась, что затея просмотра сериалов для неё «не увенчалась успехом», поэтому приходится искать иные «средства от скуки». Одним из таковых оказался «поход в гости» к детям. Сначала семья делает совместное селфи в комнате Яны, затем у Артема, а на третий день все встречаются в гостиной.

В комментариях к публикации Юлии Барановской многие фолловеры отмечают: все члены её немаленькой семьи выглядят просто «на одно лицо» – симпатичные, добрые и с искренними улыбками. Некоторые подписчики считают, что даже в карантине есть огромный плюс, так как сейчас дети и родители имеют больше возможности проводить вместе, и это очень укрепляет отношения.



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