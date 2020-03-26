Китай запретил въезд иностранцам по действующим визам

26.03.2020, 18:30, Новости дня

В Китай временно запрещено въезжать по имеющимся действительным визам, чтобы не завести в страну коронавирус, сообщило МИД Китая и Государственное миграционное управление КНР.

«В связи со стремительным распространением эпидемии коронавируса по всему миру, китайская сторона приняла решение с 00.00 28 марта временно приостановить въезд иностранным гражданам по имеющимся действительным визам и разрешениям на проживание», – цитирует РИА «Новости» заявление внешнеполитического ведомства КНР.

Въезд временно будет закрыт и по деловым командировкам по коридору APEC.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита G20 заявил, что Китай предоставит иностранным государствам помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.