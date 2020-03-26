Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

26.03.2020, 18:30, Разное

Российский писатель, учёный-японист Борис Акунин в Facebook-аккаунте рассказал о заражении «модной болезнью». Он написал, что из-за коронавируса пока «забросил» соцсеть, но как только окрепнет – обязательно начнёт делиться с подписчиками впечатлениями.

За последнее время коронавирус COVID-19 диагностировали у многих известных людей – политиков, футболистов, актёров и исполнителей. Среди них оказался и 63-летний Григорий Чхартишвили, известный читателям под творческим псевдонимом Борис Акунин. Писатель рассказал в соцсети о том, что «валяется» с болезнью, о которой сейчас много говорят, однако не уточнил, кем и когда поставлен диагноз и госпитализировали ли его в медучреждение.

Акунин с юмором заметил: для людей страшнее инфицирования – сам страх перед коронавирусом. В данной ситуации главным является сохранение спокойствия, поэтому важно не поддаваться паническим настроениям и соблюдать необходимые меры предосторожности, в частности правила гигиены.