Counterpoint: пандемия обрушила продажи смартфонов

26.03.2020, 18:20, Новости дня

В условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-29 мировые продажи смартфонов сократились на 14% за прошлый месяц. При этом эксперты предвидят еще более сильный спад, поскольку вспышки заболевания продолжают усиливаться в некоторых частях мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад аналитической компании Counterpoint.

Из-за пандемии Apple и другие крупные производители были вынуждены закрыть свои магазины в Китае. В результате, по подсчетам местных властей, в феврале фирма Тима Кука смогла продать не более 500 тысяч айфонов на материковой части страны.

За прошлый месяц продажи смартфонов в Китае рухнули на 38% в сравнении с февралем 2019-го. Однако рынок постепенно оживает: некоторые магазины уже начали открываться с середины марта. Признаки восстановления наблюдаются и в Южной Корее, но в других частях мира “худшее еще впереди”, сказал старший аналитик Counterpoint Пак Чжин.

Пандемия коронавируса привела к сбоям в логистических цепочках. Ранее на этой неделе Foxconn – один из ключевых поставщиков Apple – заявил, что приостанавливает свою деятельность в Индии, на втором по величине рынка после Китая. На фоне общенационального карантина, введенного властями 25 марта, производственные операции в Индии также заморозили Xiaomi, Oppo и Vivo, а Apple, Samsung и LG – временно закрыли свои заводы.

По данным Strategy Analytics, за февраль на мировой рынок было отгружено 62 миллиона смартфонов – на 39% меньше, чем за этот же месяц прошлого года. Лидер – Samsung – поставил 18,2 миллиона смартфонов, идущая на втором месте Apple – 10,2 миллиона штук. Впервые третью строчку заняла китайская Xiaomi (6 миллионов), опередив Huawei (5,5 миллиона), своего главного конкурента на домашнем рынке.

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