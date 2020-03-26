Hyundai временно остановит свой завод в России

26.03.2020, 18:20, Новости дня

Корейская компания на следующей неделе остановит свой завод в Санкт-Петербурге из-за коронавируса и указа президента России.

Питерской завод Hyundai не будет работать с 30 марта по 3 апреля, следует из официального релиза компании.

“Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод “Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус” приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля. Здоровье и благополучие сотрудников, партнеров и клиентов являются главным приоритетом для компании”, – говорится в сообщении.

На заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, который запустили осенью 2010 года, выпускаются модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и российский бестселлер марки в лице кроссовера Hyundai Creta. В феврале 2020 года с конвейера съехал 2-миллионный автомобиль.

Ранее в РФ приостанавили выпуск автомобилей марок Peugeot, Citroen и Opel.

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