В ЕС заявили об эпицентре глобального кризиса в Европе
26.03.2020, 18:16, Новости дня
Европа из-за коронавируса находится в эпицентре глобального кризиса, заявили глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Председатели Совета и ЕК подчеркнули, что беспрецедентные события требуют беспрецедентных действий и что необходимы быстрые, масштабные и скоординированные глобальные действия на фронтах здравоохранения и экономики, чтобы спасти жизни и избежать дальнейшего экономического кризиса», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Они добавили, что G20 играет ключевую роль в глобальной координации.
Ранее сообщалось, что страны G20 намерены выделить Всемирной организации здравоохранения средства для борьбы с пандемией коронавируса.
Напомним, в четверг состоялся саммит G20 по коронавирусу, был принят итоговый документ. Путин принял участие в саммите G20 по коронавирусу в режиме видеосвязи.
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