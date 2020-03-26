В жилом доме в Магнитогорске взорвался газ, есть жертвы

26.03.2020, 18:16, Новости дня

В жилом доме Магнитогорска взорвалась газовоздушная смесь, сообщили в экстренных службах.

«Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске», – сообщили в экстренных службах, передает РИА «Новости».

Там уточнили, что в результате взрыва загорелись четыре квартиры на трех этажах в доме.

В экстренных службах добавили, что в результате ЧП погибли два человека, эвакуирован 31 жилец. Тело одного из погибших обнаружили на месте взрыва газа. Пожар локализован.

В МЧС сообщили, что в результате взрыва несущие конструкции дома не повредились.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение дома из-за взрыва бытового газа, погибли 39 человек.