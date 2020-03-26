 

В ОП похвалили правительство за скорость реагирования на кризис

26.03.2020, 18:16, Новости дня

Член Общественной палаты Илья Семин отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что скорость реагирования правительства на нынешний кризис сейчас в разы выше, чем на предыдущий.

«Сегодняшняя встреча с Владимиром Путиным с предпринимателями уверила всех ее участников в том, что у правительства есть исчерпывающая информация о пострадавших отраслях и компаниях, их просьбах и предложениях. Нет ни одного вопроса, который бы остался без внимания», – рассказал Илья Семин.

По его словам, на этом акцентировал внимание и первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также представители Минэкономразвития, владеющие сводным перечнем просьб бизнеса по всем отраслям.

«Каждая просьба сейчас просчитывается, поскольку невозможно деньгами залить все проблемы и за счет государства компенсировать доходы бизнеса, как это было до «коронавирусного кризиса». Консультации ведутся в круглосуточном режиме, решения принимаются ежедневно. Например, вчера налоговая разослала по своим территориальным органам рекомендацию не блокировать банковские счета юридических лиц, а сегодня отправляется письмо о дополнительной налоговой поддержке малого бизнеса. Скорость реагирования правительства на кризис сейчас в разы выше, чем на предыдущий», – добавил Илья Семин.

В среду президент РФ Владимир Путин встретился с бизнес-сообществом, обсудив ситуацию, сложившуюся в стране в связи с распространением коронавируса.

Накануне президент в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Политика: Наследие Путина закрепят в Конституции

23.02 / На первом этапе конкурса на должности прокуроров САП максимум баллов набрали только двое – Холодницкий

07.02 / В Китае подтвердили смерть врача, который первым обнаружил коронавирус и был за это наказан полицией

18.02 / Никита Кучеров принес “Тампа-Бэй” очередную победу

21.03 / Зенитовец Малком не исключает возможности выступлений за сборную России

06.02 / У россиян нет денег на жизнь в старости

13.02 / Российский борец Головин стал бронзовым призером чемпионата Европы

24.02 / Мэрия Праги переименовала площадь у посольства России в честь Немцова

17.03 / Поведение «аптечной блогерши» Диденко встревожило детского омбудсмена России

18.02 / Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска