Израильские медики рассказали о способности соли бороться с инфекциями

26.03.2020, 18:09, Разное

Для поддержания нормальной работы сердечно-сосудистой системы врачи рекомендуют ограничивать употребление соли, говоря о вреде данного минерала для человеческого организма. Однако израильские медики утверждают: поваренная соль может приносить и пользу – к примеру, помогая бороться с инфекциями или укрепляя иммунитет.

Результаты нескольких проведенных на грызунах экспериментов показывают, что повышенный уровень соли, накопленной в кожных покровах, помогает в борьбе с бактериями. Специалисты предполагают, что аналогично минерал влияет и на организм человека. Исходя из этого медики рекомендуют замачивать на 5-10 минут свежие овощи и зелень перед употреблением их в пищу в 10-процентном солевом растворе. Затем продукты следует промыть в достаточном количестве чистой воды и просушить.

Соль способна обезвоживать микроорганизмы и снижать растворимость кислорода в воде, а это приводит к усыханию клеток и последующей гибели микробов. Людям, часто переносящим инфекционные заболевания, медики советуют посещать соляные пещеры, так как это улучшит состояние здоровья и снизит риск заболевания, причём без приёма «химии».