«Не бриться на карантине»: Стас Пьеха поддержал челлендж Джима Керри и отпускает бороду

26.03.2020, 18:09, Разное

Популярный отечественный эстрадный исполнитель Стас Пьеха на странице в Instagram опубликовал новое фото, на котором запечатлён с отрастающей бородой. Артист решил поддержать челлендж голливудского актёра Джима Керри и не бриться во время карантина.

В подписи к публикации Стас Пьеха отметил, что раньше никогда не хотел быть бородатым, так как «растительность» на лице неравномерная и «медленнорастущая». Неделю назад у певца завершился гастрольный тур, и после него он попал на карантин из-за коронавируса. Листая ленту в соцсети, Пьеха увидел запущенный Керри челлендж и решил его поддержать, поэтому уже 7 дней не бреется, отпуская бороду. В конце записи исполнитель с юмором добавил, что постарается создать для растительности на лице «тепличные условия» и «вырастит правильный сорт».



В комментариях мнения фолловеров разделились. Одни советуют Стасу Пьехе побриться, так как даже небольшая небритость ему не к лицу и делает визуально старше. Другие же уверены, что по-настоящему красивого человека ничем нельзя испортить, а потому выступают «за» продолжение эксперимента.