Третий россиянин заразился коронавирусом на Кубе

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26.03.2020, 18:08, Новости дня

Россиянка, прибывшая в середине марта на Кубу, помещена в местную больницу по причине заражения коронавирусом нового типа, информирует минздрав республики.

«Подтверждено заражение коронавирусом <…> у гражданки РФ в возрасте 48 лет, – говорится в заявлении ведомства. – Она прибыла в страну 12 марта из Франции», – передает ТАСС.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом жителя РФ на Кубе подтвердился у мужчины 45 лет, второй – у женщины 60 лет. Ранее Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай предоставит иностранным государствам помощь в борьбе с пандемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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