Генпрокуратура минимизирует проверки предпринимателей из-за коронавируса

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26.03.2020, 18:08, Новости дня

Генпрокуратура РФ скорректировала сводный план проверок на 2020 год в связи с предпринимаемыми правительством мерами по борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с принимаемыми Правительством страны мерами по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции Генпрокуратурой организована корректировка сводного плана проверок на 2020 год. Также прокурорам поручено при реализации полномочий по согласованию внеплановых контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов минимизировать их количество», – говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Ранее президент Владимир Путин по итогам встречи с бизнес-сообществом заверил предпринимателей, что власти внимательно относятся к их потребностям и будут пытаться с максимальной скоростью реагировать, создавая условия для работы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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