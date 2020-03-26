Си Цзиньпин призвал скорее провести совещание министров здравоохранения G20
26.03.2020, 18:08, Новости дня
Совещание министров здравоохранения стран «Большой двадцатки» для обсуждения ситуации с коронавирусом необходимо провести как можно скорее, призвал председатель КНР Си Цзиньпин.
«Я хотел бы предложить как можно скорее созвать совещание министров здравоохранения стран Группы двадцати для укрепления обмена информацией и сотрудничества в области разработки лекарственных препаратов, вакцин, развития противоэпидемического сотрудничества, предотвращения трансграничного распространения заболевания», – сказал он в Доме народных собраний в Пекине в ходе видеоконференции экстренного саммита G20, информирует ТАСС.
Страны G20 намерены выделить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средства для борьбы с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что саммит завершился, по его итогу был принят документ.
Президент РФ Владимир Путин прининял участие в саммите G20 по коронавирусу в режиме видеосвязи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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