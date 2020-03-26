“Валяюсь с модной болезнью”. Борис Акунин заразился коронавирусом

26.03.2020, 18:06, Новости дня

Российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в Facebook 26 марта.

“Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. Страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем”, – отметил писатель.

Других деталей он не привел.

Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями.(СПОЙЛЕР:… Posted by Akunin Chkhartishvili on Neljapäev, 26. märts 2020

Чхартишвили с 2014 года живет в Лондоне. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зарегистрировано 9642 случая COVID-19, 467 человек умерли, 142 выздоровели. Общее количество заболевших в мире приблизилось к 500 тысячам, более 22 тысяч пациентов скончались. 117 тысяч человек уже выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.