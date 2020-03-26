В повестке внеочередной сессии Рады – пересмотр бюджета и создание стабфонда. Рынок земли обсуждаться не будет – источник

26.03.2020, 18:06, Новости дня

На внеочередной сессии Верховной Рады планируется внести изменения в государственный бюджет на 2020 год и создать стабилизационный фонд для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщил источник в аппарате парламента.

По информации собеседника, сессия, вероятнее всего, состоится 29 марта и пройдет в зале парламента на Грушевского, 5, хотя обсуждается и вариант проведения заседания в другом месте. Фракция партии “Голос”, отметил источник, выступает против того, чтобы депутаты работали в масках и защитных костюмах, поскольку средств защиты “не хватает врачам”.

Источник подчеркнул, что парламент “ни в коем случае” не будет рассматривать законопроект об открытии рынка земли.

О том, что Рада соберется на внеочередное заседание в воскресенье, сегодня писало агентство “Интерфакс-Украина”, ссылаясь на источник во фракции “Европейской солидарности”. При этом собеседник агентства заявил, что парламент продолжит рассмотрение законопроекта о рынке земли, принятие которого является одним из главных условий для получения первого транша от Международного валютного фонда по новой программе сотрудничества.

При этом вице-премьер Алексей Резников в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман подчеркивал, что в нынешних условиях рассматривать законопроект о рынке земли неправильно.

“Невзирая на актуальность, необходимость [законопроекта] и ожидания наших западных партнеров, в том числе МВФ, это может быть воспринято в обществе так, что [депутаты] хотят воспользоваться моментом”, – отметил Резников.

Нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко говорил, что Кабинет Министров предложит Верховной Раде сократить на 13,3 млрд грн расходы на образование, культуру и спорт, перенаправив эти средства на борьбу с коронавирусом.

По информации Министерства здравоохранения на утро 26 марта, в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались. После этого несколько регионов сообщили о новых случаях заражения. Издание “ГОРДОН” следит за ситуацией онлайн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 487 тыс., из них 22 030 умерли, более 117 тыс. выздоровели.