Шокин: Думаю, что заказчиком убийства Гонгадзе и Шеремета был один человек

26.03.2020, 18:06, Новости дня

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин считает, что заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета был один человек. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

“На 99% я предполагаю, что это именно тот человек, по моему мнению, который замешан как в деле убийства Шеремета, так и в деле убийства Гонгадзе”, – ответил Шокин на вопрос Гордона, кто заказчик убийства Гонгадзе.

Журналист уточнил, тянутся ли в этом деле нити в Россию.

“На уровне исполнителей, может быть. Заказчик наш, украинец”, – сказал Шокин.

“Он заказчик убийства Гонгадзе и Шеремета?” – переспросил Гордон.

“Я думаю, что да”, – ответил Шокин.

Он отметил, что не считает бывшего президента Украины Леонида Кучму заказчиком убийства.

“Я с вами согласен, что это был не Кучма. Но кто конкретно? У меня есть свои предположения, как и по делу Шеремета. Свои личные. Но, учитывая, что идет следствие, не хочу как-то влиять на это следствие своими словами, как-то его перенаправлять…” – сказал Шокин.

Он допустил, что озвучит свою версию этих преступлений, “если пройдет какое-то время, и будет тишина [от следственных органов]”.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Журналист Георгий Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года в Киеве. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, который, по данным экспертизы, принадлежал журналисту. 22 марта 2016 года Гонгадзе похоронили в Киеве.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова – к 13. В 2015 году Протасов умер в колонии. В 2013 году за убийство Гонгадзе к пожизненному лишению свободы был приговорен экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, задержанный в 2009 году.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле.

В конце декабря 2019 года по делу об убийстве Шеремета были задержаны три человека: военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко и детский хирург Юлия Кузьменко. Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры на маршруте следования сообщников. Все фигуранты дела свою вину отрицают.

Заказчики этих убийств пока не установлены.