Корреспондент – нарушителей карантина на Украине пока не будут отслеживать с помощью мобильных

26.03.2020, 17:54, Новости дня

Украинские полицейские готовы следить за соблюдением карантина через мобильные телефоны, заявил глава МВД Арсен Аваков. Однако, как пишет «Корреспондент», данные меры будут применяться только в том случае, если в стране введут режим чрезвычайного положения.



Reuters

Украинские правоохранители готовы следить за соблюдением карантина через мобильные телефоны, но это является нарушением конституционных прав граждан. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал, что вот мы готовы по телефонным пинам, по телефонным IP контролировать нахождение человека. Мы готовы. Но это нарушение конституционных прав. Пока не введён режим чрезвычайного положения, никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека», — подчеркнул Аваков.

Он подтвердил, что полиция проводит проверки и фиксирует нарушения самоизоляции граждан, которые прибыли из-за границы. По отношению к ним применяются административные меры — штрафы и протоколы.

По словам главы МВД, если в стране объявят чрезвычайное положение, возможно введение комендантского часа.